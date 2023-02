Bimbo morto a 4 anni, la mamma indagata per omicidio stradale: “Assurdità che non si può spiegare” È indagata per omicidio stradale la mamma di Eduard, il bimbo di 4 anni morto nell’incidente verificatosi sabato scorso a Visnadello di Spresiano (Treviso), lungo la Pontebbana. Il papà: “Ora lasciateci in pace”

A cura di Ida Artiaco

È indagata per omicidio stradale la mamma del piccolo Eduard, il bimbo morto nell'incidente verificatosi sabato scorso a Visnadello di Spresiano (Treviso), lungo la Pontebbana. L'auto a bordo della quale viaggiava, guidata dalla donna, è uscita fuori strada ed è andata a finire contro un platano.

"È tutta un’assurdità che non si può spiegare. Che facciano le loro cose, ora noi vogliamo solo essere lasciati in pace", è stato il commento di Moreno Bressaglia, papà della vittima e marito della donna, 34enne originaria della Repubblica Ceca, come riporta Il Corriere della Sera.

La procura di Treviso, che ha aperto il fascicolo, ha deciso che non si procederà ad un esame autoptico sul corpo del bimbo ma si andrà certamente a fondo sulle cause che hanno provocato l’incidente, al momento attribuite a un colpo di sonno della mamma, che aveva trascorso le ore precedenti in ospedale proprio col figlio a causa di un principio di bronchite e di alcuni problemi respiratori.

Leggi anche Mamma sviene in casa per un malore e schiaccia il figlio di 4 mesi: salvati dai carabinieri

L’accesso al pronto soccorso pediatrico è stato registrato alle 9.15 di sabato mattina mentre alle 13.20 la donna e il figlio, dopo gli accertamenti del caso, sono stati dimessi e si sono diretti verso casa, quando si è infine verificato l'incidente.

L’auto, in base a quanto ricostruito dai carabinieri anche con l’aiuto di alcuni testimoni, è sbandata di colpo verso destra e quindi ha impattato prima contro un cartello stradale e infine contro un platano a bordo strada. La vettura è andata completamente distrutta. Per Eduard, che viaggiava sul sedile posteriore, regolarmente agganciato con le cinture al seggiolino, fissato al sedile, non c'è stato nulla da fare: ne è stato dichiarato il decesso dopo che è stato trasferito in ospedale.

Intanto, proprio la donna è stata dimessa ieri dal Ca' Foncello, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente in stato di choc. Probabilmente già nella giornata di oggi potrebbe essere fissata la data dei funerali del piccolo.