Bimbo massacrato di botte da mamma e nonna, salvato dalle maestre: divieto di avvicinamento per le parenti

I fatti arrivano dalla provincia di Caltanissetta. Sono state le insegnanti ad accorgersi dei lividi, dando il via alle indagini. Il piccolo è stato portato in una comunità e le due donne non possono più avvicinarsi a lui.