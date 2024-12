Bimbo lasciato in ospedale dopo parto in strada, Palermo lo “adotta” con decine di vestitini e giocattoli

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

È partita la gara di solidarietà per il bimbo nato nel Palermitano da una donna senzatetto che, dopo aver partorito in strada, ha affidato il piccolo all'ospedale Buccheri La Ferla e si è allontanata. La donna è stata rintracciata dopo il parto dalla Polizia che l'ha trovata stesa con il suo bimbo ancora attaccato al cordone ombelicale su un giaciglio di fortuna ed entrambi sono stati ricoverati.

Il piccolo sta bene e qualora la madre non volesse riprenderlo con sé, sarà dichiarato adottabile. Nel frattempo, Palermo lo ha già adottato con il cuore: sono stati tantissimi i giocattoli e i vestitini inviati al nosocomio per il bimbo. L'assessora comunale alle Attività sociali ha spiegato che la madre del bimbo è nota ai servizi sociali, ma ha sempre rifiutato di essere presa in carico, curata e visitata. "Parliamo di una situazione molto delicata dove sono presenti dipendenze. Ci siamo subito attivati per tutte le procedure del caso – ha sottolineato -. Siamo in continuo contatto con l'ospedale".

La donna sarebbe tornata dopo aver lasciato il figlioletto in ospedale, ma solo per farsi visitare. Poco dopo i controlli, si è allontana di nuovo, lasciando il piccolo a medici e infermieri. Se dovesse decidere di rinunciare alla patria potestà (e se non dovesse trovare un alloggio dignitoso per prendersi cura del piccolo), il neonato sarà dichiarato adottabile e presto potrebbe essere affidato a una famiglia, una delle tante che cercano ogni giorno di adottare un bimbo al quale dare tutto il loro amore.

Per il momento la giovane mamma non ha ricevuto l'offerta di un posto dove stare, ma il bimbo è oggetto di una gara di solidarietà che invece va avanti da giorni. Al neonato sono infatti stati mandati in poche ore peluches, tantissimi vestitini giocattoli e berretti per il freddo.