Bimbo di 6 anni morto in piscina a Pisa. “Lo abbiamo visto cadere in acqua” Anmol Kumar è stato rianimato da un medico e un infermiere che si trovavano al ‘Piccolo Mondo’ di San Giuliano Terme. “Utilizzato anche defibrillatore”. Trasferito al Mayer in condizioni disperate, il piccolo è morto.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

"Si è sentito male a bordo piscina" e poi "lo abbiamo visto cadere in acqua". È una delle testimonianze della tragedia avvenuta domenica pomeriggio in un parco divertimenti a San Giuliano Terme in provincia di Pisa: un bimbo è morto all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere andato in arresto cardiocircolatorio mentre stava trascorrendo la giornata insieme ai suoi genitori in piscina.

Il piccolo aveva sei anni, era di origini indiane e si chiamava Anmol Kumar. Immediato l'intervento di un medico e un infermiere che si trovavano al parco e hanno provato a rianimarlo in attesa dell’ambulanza che "è arrivata subito", spiega il responsabile. "Abbiamo utilizzato anche il defibrillatore in dotazione", aggiungono dalla direzione.

Il piccolo è stato quindi trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello di Pisa dove è stato intubato, ma per l'aggravarsi delle sue condizioni, nel corso della notte tra domenica e lunedì i sanitari hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove il piccolo è arrivato in coma. Ieri il peggioramento delle sue condizioni già disperate e l’inizio della procedura di accertamento di morte cerebrale da parte dei medici.

Leggi anche Bimbo di 6 anni violentato dal papà e dal fratello della mamma: due condanne a Modena

Il sindaco Sergio Di Maio si è informato sulle condizioni del piccolo fino alla notizia terribile e alla "vicinanza espressa alla famiglia". Ora bisognerà fare chiarezza, innanzitutto per capire se il piccolo si sia sentito male prima o dopo il "tuffo" in piscina. Indagano i carabinieri che hanno effettuato i sopralluoghi e parlato con i titolari e il personale della struttura ricettiva per ricostruire la vicenda.