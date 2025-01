video suggerito

Bimbo di 3 anni in rianimazione, si indaga per maltrattamenti: anche il fratellino curato per il braccio rotto Anche il fratellino di Samuele, il bimbo di tre anni arrivato in ospedale con un grave trauma ai testicoli causato probabilmente per un duro colpo, era stato curato per un braccio rotto. I carabinieri indagano per maltrattamenti.

A cura di Giorgia Venturini

Non è più in rianimazione il piccolo Samuele, arrivato in ospedale con un grave trauma ai testicoli causato probabilmente per un duro colpo. Cosa sia successo indagano i carabinieri che hanno avviato le indagini sull'ipotesi di maltrattamenti. Tutto dovrà essere ancora accertato: dalle ultime verifiche è emerso che anche il fratellino più piccolo di Samuele nelle scorse settimane sarebbe stato coinvolto in un incidente tanto da finire nel reparto di ortopedia per una frattura al braccio che è stato poi ingessato. Resta da capire ora se gli ematomi siano da ricondurre a cause accidentali oppure se sono la prova di un reato più grave.

Intanto ora per fortuna c'è la buona notizia che Samuele, 3 anni, sta bene. Tutto è iniziato quando il piccolo si è presentato all’Hub di Cosenza la sera di sabato scorso 25 gennaio dopo una prima visita all'ospedale di Paola dove – come spiegano le state locali – lo avevano portato i genitori. I medici delle strutture sanitarie al bimbo hanno diagnosticato fratture del costato e lividi in altre parti del corpo, volto compreso. I genitori avrebbero parlato di una caduta, ma ora i carabinieri vogliono capirci meglio e fare tutti gli accertamenti del caso ed escludere i sospetti di maltrattamenti. A informare i militari – come da prassi in caso di dubbio di un possibile maltrattamento – sono stati i medici.

A insospettire gli investigatori è stato il fatto che entrambi i fratellini in poco tempo sono finiti in ospedale a causa di una caduta. Nessuno dei due fortunatamente era in pericolo di vita.