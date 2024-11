Bimbo di 12 anni cade da un balcone nel Teramano: ricoverato in gravi condizioni

video suggerito

Un bambino di 12 anni è stato portato d'urgenza e ricoverato in ospedale per le lesioni riportate dopo essere caduto da un balcone, al quarto piano di un edificio nel Teramano. Il fatto è avvenuto in una palazzina a Tortoreto. A quanto si apprende, le condizioni del 12enne sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri.

A cura di Eleonora Panseri

Immagini del repertorio.

Un bambino di 12 anni è stato ricoverato in ospedale per le lesioni riportate dopo essere caduto da un balcone, al quarto piano di un edificio, nel Teramano. Il fatto è avvenuto in una palazzina a Tortoreto, sul lungomare sud, nei pressi di piazza Caduti di Nassiriya.

Sul posto il piccolo è stato soccorso da alcuni passati, poi sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto insieme al personale sanitario del 118, arrivato sul luogo dell'incidente con ambulanza ed elicottero.

Il bimbo, come riporta il quotidiano Il Centro, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Mazzini di Teramo. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, sono gravi. I Carabinieri di Alba Adriatica stanno eseguendo gli adempimenti del caso per cercare di ricostruire con esattezza cosa sia accaduto.

Secondo quanto si legge sui quotidiani locali, in casa con il minore c'era solo la mamma che ha sentito il tonfo ed è subito corsa di sotto. La donna pare abbia soccorso il figlio insieme agli altri condomini.

I Carabinieri al momento stanno indagano e non escludono alcuna pista, sia quella dell'incidente che quella dell'eventuale gesto volontario. Saranno prelevati e analizzati anche gli strumenti informatici in uso al ragazzino.

In aggiornamento.