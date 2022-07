Bimba trascinata al largo sul materassino, paura a Cervia: recuperata a 1,5 km da riva È stata ritrovata dalla guardia costiera in acqua sana e salva al largo di Cervia una bambina di 8 anni che si era allontanata su un materassino a causa della corrente.

A cura di Susanna Picone

Una bambina di otto anni è stata salvata dalla guardia costiera a Cervia. È fortunatamente una storia a lieto fine quella che arriva da Ravenna, dove una bimba è stata tratta in salvo dopo che si era allontanata dalla spiaggia su un materassino trainato dalla corrente. È accaduto nella mattinata di oggi, martedì 19 luglio.

Erano le 7 del mattino quando l’allarme è stato dato dal responsabile di uno stabilimento balneare di Cervia. I soccorsi sono partiti immediatamente: intervenuti la motovedetta CP 847 da Ravenna e il battello pneumatico GC B 108 da Cervia, mentre veniva allertato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Bologna.

Il gommone della Guardia costiera ha prima individuato il materassino con cui era entrata in mare la bambina a circa due chilometri da riva, ma intorno non c’era traccia della piccola. Tornando verso terra, a circa un chilometro e mezzo da riva, la guardia costiera ha fortunatamente individuato anche la bimba, sana e salva.

Leggi anche Tir carico di candeggina si ribalta e prende fuoco in autostrada: 1 morto e sei feriti a Modena

Sull’episodio è intervenuto il sindaco di Cervia, che ha voluto ringraziare i soccorritori. "A nome dell’Amministrazione comunale e della città, esprimo un sincero plauso alla Guardia costiera di Cervia per il salvataggio in mare di una bambina – così il primo cittadino Massimo Medri – Un’operazione complessa, che ha visto uno sforzo notevole per individuare la posizione della bambina in mare aperto, dapprima su un piccolo canotto, portato al largo dalle condizioni meteo marine, dal quale poi è sbalzata fuori. Ringrazio il Comandante Luogotenente Giuseppe Morciano e il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Cervia, per il tempestivo intervento che ha portato a un felice esito l’operazione di salvataggio. Colgo l’occasione per ringraziare la Marina Militare e la Guardia costiera che svolgono un lavoro encomiabile per la salvezza delle vite in mare e per la tutela della legalità. Infine rivolgo un appello a tutti i bagnanti nel rispettare le segnalazioni riguardo la balneazione e le avvertenze sulle condizioni del mare, per prevenire ed evitare situazioni che possano mettere in pericolo la propria incolumità".