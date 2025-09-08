Bimba di 8 anni cade sulla rampa dei garage mentre gioca sotto casa, in gravi condizioni a Torino

Il terribile incidente tra il tardo pomeriggio e la prima serata di sabato 6 settembre nel quartiere Falchera di Torino mentre la bambina giocava coi coetanei. Un volo nel vuoto di oltre due metri e mezzo che ha causato ferite gravi alla piccola ricoverata in gravi condizioni.

Una bambina di 8 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino dopo essere caduta nel vuoto sulla rampa dei garage di un palazzo mentre giocava sotto casa con alcuni amichetti e coetanei. Gravi infatti sono le ferite riportate dalla piccola dopo l’impatto al suolo avvenuto davanti agli occhi degli altri minori presenti.

Il terribile incidente tra il tardo pomeriggio e la prima serata di sabato 6 settembre nel quartiere Falchera di Torino, nell'estrema periferia nord del capoluogo piemontese. Secondo quanto accertato finora, la bimba stava trascorrendo il pomeriggio giocando con altri ragazzini tra i muretti e il verde del quartiere via Tempia quando è avvenuta la spaventosa caduta.

Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del nucleo radiomobile, ascoltando i testimoni dopo essere intervenuti sul posto a seguito dell'incidente, la bambina avrebbe scavalcato una bassa recinzione durante il gioco ma avrebbe perso l’equilibrio impattando al suolo proprio sulla rampa dei garage sottostanti.

Un volo nel vuoto di oltre due metri e mezzo che ha lasciato la bimba a terra priva di sensi. Immediata la richiesta di soccorso medico ai numeri di emergenza da parte di alcuni adulti e l’arrivo sul posto del personale del 118. I sanitari accorsi sul posto hanno subito preso in carico la bimba avviando le manovre di rianimazione necessarie. Stabilizzata sul posto, è stata poi trasferita in codice di massima urgenza all’ospedale Regina Margherita.

Le condizioni della bimba sono apparse fin da subito molto gravi e all’arrivo in ospedale è stato disposto l’immediato ricovero nel reparto di Rianimazione dove si trova ricoverata tutt’ora. La piccola è tenuta sotto stretta osservazione da parte dei medici che si sono riservati la prognosi giudicando le sue condizioni cliniche ancora molto delicate.