Bimba di 8 anni scomparsa a Chieti: era stata affidata agli zii dopo l’arresto dei genitori. Ricerche a tappeto Una bimba di 8 anni si è allontanata da casa degli zii durante il weekend che avrebbe dovuto passare con loro. La piccola, residente nel Chietino, era stata affidata in maniera congiunta ai parenti e a una comunità dopo l’arresto dei genitori per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di armi. Le ricerche sono tuttora in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Una bimba di 8 anni ha fatto perdere le sue tracce a Chieti durante il weekend a casa degli zii ai quali era stata affidata dopo l'arresto dei genitori. La piccola era infatti costretta a dormire tra panetti di droga e pistole e per questo motivo i genitori sono stati arrestati e condotti in carcere. La minore di San Giovanni Teatino (Chieti) è invece stata affidata in maniera congiunta a una comunità e agli zii in alcuni orari della settimana e durante il weekend.

Le ricerche per riportare a casa la bimba sono tuttora in corso in tutto il Chietino. I genitori della piccola, insieme al fratello 17enne della minore, erano stati arrestati il 19 aprile con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish. Nel corso della perquisizione, gli investigatori avevano rinvenuto anche armi e pallottole. I successivi accertamenti hanno evidenziato che la coppia arrestata faceva dormire la bimba di 8 anni nella loro camera da letto, luogo dove sono stati trovati gli stupefacenti e le pistole. A seguito degli arresti, il Tribunale per i Minori dell'Aquila ha affidato la piccola a una comunità e agli zii per alcune fasce orarie e poi per il weekend.

Proprio durante una delle visite agli zii, la piccola sarebbe fuggita facendo così perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso e saranno condotte a tappeto su tutto il territorio del Chietino.

In aggiornamento