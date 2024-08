Bimba di 4 anni morta in un incendio nel Pisano: il rogo forse causato dal guasto di un elettrodomestico

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Potrebbe essere stato il malfunzionamento di un elettrodomestico, forse un forno a microonde, a scatenare l'incendio che ieri, domenica 25 agosto, è scoppiato in una palazzina di Santa Croce sull'Arno, nel Pisano, causando la morte di una bimba senegalese di 4 anni.

Per tentare di ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente stanno indagando i Carabinieri della compagnia di San Miniato che al momento sono in attesa della relazione dettagliata dei Vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per poter ipotizzare eventuali condotte colpose da parte degli abitanti dello stabile. Al momento il fascicolo d'indagine aperto dalla Procura è senza indagati.

L'ipotesi infatti che al momento è la più accreditata dagli inquirenti è quella di un guasto all'elettrodomestico che avrebbe innescato un cortocircuito e il conseguente sprigionarsi delle fiamme che in pochissimo tempo hanno invaso tutto l'edificio, senza lasciare scampo alla piccola che stava dormendo in un'altra stanza.

Secondo le ricostruzioni, la bimba avrebbe tentato di fuggire prima di perdere i sensi. I pompieri erano riusciti a portarla in salvo insieme ad altre 5 persone intrappolate nell'abitazione, tre bambini e due adulti, tra cui una donna incinta.

I soccorsi sono stati difficili a causa del fumo denso e delle fiamme. Per portare in salvo le persone bloccate all'interno, i pompieri hanno usato scale e sono entrati da altre finestre della casa con i respiratori. Infine è stata fatta intervenire anche l’autoscala per portare via la donna incinta.

Le condizioni della piccola erano apparse subito molto gravi per inalazione da fumo ed era stato disposto il suo trasferimento immediato all'ospedale di Empoli. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, la piccola si è aggravata ed è deceduta poco tempo dopo.