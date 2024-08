Bimba di 3 anni rischia di soffocare: salvata da una pattuglia dei Carabinieri

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Foto: Carabinieri

A Taranto un bambina di 3 anni, che stava soffocando dopo aver ingerito un pezzo di pollo, è stata salvata dal pronto intervento di due giovani Carabinieri della Compagnia locale. È successo nella giornata di ieri, lunedì 5 agosto, verso l'ora di pranzo.

Secondo quanto è stato ricostruito, durante un normale servizio di pattugliamento, i due militari dell'Arma hanno visto una donna che, molto agitata, percorreva la centralissima via Abruzzo chiedendo aiuto. Tra le braccia teneva la propria bambina, di soli tre anni, che non riusciva più a respirare.

Durante alcuni momenti concitati, i Carabinieri si sono resi conto che la piccola non rispondeva più agli stimoli esterni: era in preda a una crisi respiratoria per soffocamento e aveva perso i sensi. I due Carabinieri hanno immediatamente compreso la gravità della situazione: capendo di non avere tempo per chiamare e attendere i soccorsi, hanno deciso di far salire la bambina e la sua mamma sull’auto di servizio e di dirigerai a sirene spiegate presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale cittadino.

Qui il personale sanitario, che ha dovuto anche medicare uno dei Carabinieri che, correndo con la bambina in braccio si è slogato una caviglia, rapidamente è intervenuto per salvare la piccola. E pochi minuti dopo è tornata tra le braccia della madre, ancora sotto shock dopo aver vissuto attimi di panico.

Sono stati estremamente preziosi i minuti che i militari sono riusciti a recuperare agendo immediatamente, attimi che hanno concesso il tempo ai medici del Pronto Soccorso di rianimare la piccola.

Sui social la mamma della piccola ha voluto pubblicamente ringraziare i Carabinieri paragonandoli a due angeli custodi. "La bimba in questione è mia figlia! Grata per tutta la vita a loro!", ha scritto la donna, aggiungendo: "Ringrazierò per tutta la vita questi grandi uomini!”.