Bimba di 18 mesi morta dopo aver ingerito un tappo, bloccati i funerali: al via indagini sui soccorsi È stata aperta una inchiesta per chiarire le cause della morte della bimba di 18 mesi di Lido (Venezia), avvenuta dopo che aveva ingerito un tappo di plastica. Indagini su soccorsi e ritardi: bloccato il funerale per permettere l'autopsia.

A cura di Ida Artiaco

È stata aperta un'inchiesta sulla morte della bimba di 18 mesi di Lido (Venezia) soffocata dopo aver ingerito un tappo di plastica mentre si trovava nel bagno di casa. Nei giorni scorsi, dopo che già il direttore della Usl Serenissima aveva reso nota la volontà di aprire un'indagine interna per ricostruire esattamente cosa successo alla piccola, è arrivata la notizia che la Procura della Repubblica ha bloccato i funerali per consentire l'autopsia e fare luce su soccorsi e ritardi di cui aveva parlato anche la mamma della bimba.

La Procura, secondo quanto riporta la stampa locale, ha ricevuto segnalazione formale del caso e ci vorrà ancora qualche giorno per entrare in possesso della documentazione clinica e delle informazioni sui soccorsi prestati alla bambina.

I fatti, come è noto, si sono verificati venerdì scorso. La bambina era nel bagno di casa quando ha accidentalmente ingoiato un tappo di plastica. Come ha raccontato la mamma, lei e il marito hanno trasportato la figlia immediatamente al Punto di primo intervento del Lido, dove però "non c'è il macchinario per vedere dove era l'ostruzione". Per questo, hanno atteso l'arrivo di un mezzo di elisoccorso che trasferisse la bimba altrove. Tuttavia, una avaria ha costretto il primo veivolo inviato da Treviso a fermarsi. Un secondo elicottero è finalmente riuscito a trasportarla all'ospedale di Padova, dove è arrivata in condizioni disperate, è stata attaccata alla macchina cuore-polmoni e dove il giorno successivo, sabato, ne è stato dichiarato il decesso. Il tempo trascorso senza ossigeno le è stato fatale.

"La nostra domanda è perché non l'hanno tolto subito al Lido e si è atteso così tanto?", si era chiesta nei giorni scorsi la mamma della bimba. Domanda a cui tenteranno di dare un risposta le indagini in corso. Al momento, comunque, non ci sono né indagati né ipotesi di reato.