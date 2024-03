Bimba dell’asilo dimenticata sullo scuolabus: “salvata” da studenti delle scuole medie dopo 4 ore È accaduto nel Teramano. L’operatrice non si è accorta che la bimba di 4 anni si era addormentata a bordo del veicolo, poi rientrato al deposito. È rimasta lì sola per ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Immagine di archivio

Arriva dal Teramano una storia, che fortunatamente non ha avuto serie conseguenze, di una bambina piccola dimenticata per ore su uno scuolabus. La piccola, protagonista suo malgrado della disavventura, è una bambina di quattro anni che frequenta una delle scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo Valle del Fino, che ha plessi in cinque comuni del Teramano.

È stata dimenticata sullo scuolabus che doveva portarla a scuola e praticamente per tutta la mattinata la piccola è rimasta sul mezzo che nel frattempo è tornato nel deposito. A trovarla, dopo circa quattro ore, sono stati altri ragazzini, degli studenti delle scuole medie che dovevano salire sul pulmino.

Secondo quanto ricostruito finora, nella mattinata di ieri – mercoledì 20 marzo – la bambina è regolarmente salita sul pulmino, ma una volta raggiunta la sede scolastica, per qualche motivo l'assistente non si è accorta che si era addormentata sui sedili e lei quindi è rimasta sul mezzo, che appunto nel frattempo – dopo aver lasciato tutti gli altri bambini a scuola – è tornato nel deposito.

Dopo quattro ore, alcuni studenti delle scuole medie che avrebbero dovuto usufruire del veicolo hanno visto la bambina lì da sola e hanno segnalato il fatto agli operatori. A quel punto la piccola è stata riaccompagnata nella sua scuola e lì è stata affidata alla maestra e successivamente ai suoi genitori.

Secondo quanto si apprende da fonti dell’istituto scolastico, la bambina è in buone condizioni di salute. Riguardo il servizio di scuolabus, si apprende che è gestito da una cooperativa, nell'ambito di un appalto del Comune di residenza della bambina.