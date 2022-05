Bill Gates ha il Covid: “Senza le tre dosi di vaccino sarei stato molto male” Bill Gates ha il Covid. Al momento ha sintomi lievi e su Twitter si dice fortunato per aver fatto tre dosi di vaccino, senza le quali sarebbe stato “molto male”.

A cura di Giacomo Andreoli

Con un tweet il fondatore di Microsoft Bill Gates ha annunciato di essere positivo al Covid. "Sto accusando sintomi lievi – ha spiegato – e sto seguendo i consigli degli esperti circa l'isolamento fino alla guarigione". L'imprenditore americano ha aggiunto di essere fortunato a essere vaccinato con la dose booster, altrimenti sarebbe stato "molto male". Gates si dice anche molto felice per aver avuto accesso "ad analisi e cure mediche di livello".

Il magnate ha poi assicurato che con la sua Fondazione farà ancora tutto il possibile "per garantire che nessuno di noi debba affrontare di nuovo una pandemia". La Gates Foundation "si riunisce oggi per la prima volta dopo due anni”, ha scritto il filantropo, che parteciperà ai lavori in remoto, per “vedere tutti e ringraziarli per il loro duro lavoro".

In una intervista al Financial Times, Gates aveva recentemente invitato a mantenere alta l'attenzione sul Covid, mettendo in guardia sul rischio di una nuova variante, magari “più trasmissibile e più mortale”. La Bill and Melinda Gates Foundation di Seattle da anni lavora sulla ricerca contro il Covid e per permettere a tutti l'accesso a vaccini e farmaci. La Fondazione investirà poi circa 120 milioni di dollari per rendere più facile l'accesso alla pillola antivirale della Merck, anche per le popolazioni dei Paesi poveri.