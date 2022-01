Biella, trovati in un’auto i cadaveri di un uomo e di una donna: ipotesi omicidio-suicidio Appartengono a una coppia residente nel Biellese i cadaveri rivenuti all’interno di un’auto a Cossato. Si tratterebbe secondo gli inquirenti di omicidio-suicidio.

A cura di Chiara Ammendola

Appartengono a una coppia i cadaveri rinvenuti all'interno di un'auto parcheggiata lungo una strada sterrata in provincia di Biella. Si tratta di Walter Condò, 70 anni e Albertina Creola, di 69, sui quali sono state trovate ferite d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno operando sul posto, si tratterebbe di omicidio-suicidio.

I cadaveri scoperti da un agricoltore della zona

L'allarme è scattato questa mattina quando un passante percorrendo una via sterrata vicino alla superstrada che contorna la provincia di Biella, nello specifico nell'area del comune di Cossato, ha notato l'auto ferma nella zona boschiva adiacente. L'uomo, agricoltore di passaggio, avvicinatosi per capire se qualcuno avesse bisogno di aiuto, ha fatto la macabra scoperta: in poco tempo sono giunti sul posto i soccorritori del 118 insieme con le forze dell'ordine per effettuare i primi rilievi. Le vittime sono state immediatamente identificate attraverso i documenti rinvenuti nella vettura: si tratta di Walter Condò, 70 anni e Albertina Creola, di 69.

La coppia residente a Cossato: sui corpi ferite d'arma da fuoco

Secondo quanto si è appreso i due erano conviventi e residenti a Cossato. Dalla prima ricostruzione dei fatti l'uomo, che era alla guida, avrebbe ucciso la donna e poi si sarebbe tolto la vita. Sono in corso i rilievi della polizia Scientifica e quelli del medico legale. Sul luogo del ritrovamento anche il pm di turno: nei prossimi giorni sarà effettuata un'autopsia necessaria a chiarire le cause del decesso dei due. Intanto gli inquirenti ascolteranno i conoscenti della coppia per fare luce sull'accaduto.