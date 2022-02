Biella, il cane fugge da un’abitazione e aggredisce un passante staccandogli parte del naso Un cane di piccola taglia è riuscito a fuggire da un’abitazione di Benna, nel Biellese. Una volta arrivato in strada ha aggredito prima un altro animale domestico e poi il 54enne che lo stava portando a spasso, staccandogli parte del naso. L’uomo è stato ricoverato in ospedale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un cane di piccola taglia è riuscito a fuggire da un'abitazione situata a Benna, nel Biellese. L'animale ha poi aggredito un uomo di 54 anni che aveva portato a spasso il suo cane in via Fiume. Il cane ha attaccato forse dopo uno scontro con l'altro animale domestico al guinzaglio. Quando il padrone ha provato a dividerli, si è scagliato contro di lui, azzannandolo al volto.

Il 54enne ha perso parte del naso in seguito all'aggressione. Soccorso dal 118, è stato prima trasportato all'ospedale di Ponderano e poi al Cto di Torino dove è arrivato sveglio e cosciente. Sarà necessario un intervento volto alla ricostruzione del naso. Se ne occuperanno i chirurghi plastici del nosocomio. L'operazione sarà effettuata prelevando parti di pelle e cartilagine da altre parti del corpo.

Secondo le prime informazioni sul caso, la prognosi è di almeno 90 giorni. I carabinieri sono stati avvisati dell'accaduto dal figlio dell'uomo ferito. Hanno provveduto a rintracciare il proprietario dell'animale: si tratta di un uomo di 67 anni che ora rischia una denuncia per lesioni. Toccherà inoltre alle forze dell'ordine accertare in quali condizioni vivesse il meticcio fuggito dall'abitazione.

La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Benna, ora in attesa di ulteriori informazioni sulle condizioni di salute del 54enne ricoverato in ospedale. Il cane dell'uomo aggredito, invece, non ha riportato alcuna ferita preoccupante. Il suo proprietario non è in pericolo di vita, ma si riprenderà dall'accaduto molto lentamente in almeno 90 giorni. Restano da chiarire invece le conseguenze giuridiche che si profilano per il 67enne che si occupava del cane fuggito dall'abitazione. Contro di lui anche l'accusa di omessa custodia. Le forze dell'ordine comunque sono al lavoro per accertare definitivamente la dinamica del fatto.