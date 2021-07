Bibione, turista muore annegato, a pochi metri soccorsa anche una bimba di 10 anni Un turista di 79 anni di Cornaredo, in provincia di Milano, è morto annegato; a pochi metri di distanza intanto una bambina tedesca di 10 anni è stata soccorsa e salvata. Le sue condizioni sono gravi.

A cura di Davide Falcioni

Giornata drammatica a Bibione, in Friuli Venezia Giulia: un turista di 79 anni di Cornaredo, in provincia di Milano, è morto annegato; a pochi metri di distanza intanto una bambina tedesca di 10 anni è stata soccorsa e salvata. Le sue condizioni sono gravi; la piccola ha riportato una sindrome da annegamento ed è stata trasportata in ospedale.

La tragedia si è verificata sul litorale di Bibione intorno a mezzogiorno e mezzo di oggi. Stando a quanto accertato l'anziano avrebbe accusato un malore poco dopo essere sceso in acqua per fare un bagno nel tratto antistante piazzale Zenith. L'uomo è stato prontamente soccorso e portato sul bagnasciuga. Subito il personale della Bibione spiaggia ha attivato le manovre rianimatorie, allertando la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del Punto di primo intervento che hanno tentato di salvare la vita al settantanovenne che purtroppo è deceduto.

Mentre erano in corso i tentativi di rianimare l'anziano, a poche decine di metri, anche una bambina di 10 anni ha rischiato di annegare: la piccola è caduta dalla ciambella mentre faceva il bagno con il fratello. I sanitari hanno avviato le pratiche di rianimazione, la piccola è stata poi elitrasportata in Pediatria. Le sue condizioni sono state giudicate gravi.