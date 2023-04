Belluno, padre muore d’infarto dopo una lite con il figlio: lui si suicida per i sensi di colpa Tragedia doppia a Fonzaso, in provincia di Belluno: un 50enne si è tolto la vita a causa dei sensi di colpa dopo il decesso del padre, colto da infarto dopo una lite.

Doppia tragedia a Fonzaso, in provincia di Belluno: un uomo di 50 anni si è tolto la vita a causa dei sensi di colpa dopo il decesso del padre. L'anziano, un 80enne, era infatti morto di infarto dopo un litigio che aveva avuto proprio con suo figlio. Stando a quanto riporta la stampa locale, l'uomo si sarebbe suicidato poco dopo a causa dei sensi di colpa.

La vicenda risale a martedì scorso, 25 aprile quando padre e figlio hanno avuto un'accesa discussione al culmine della quale l'ottantenne, colpito da un malore, è morto di infarto. Il cinquantenne avrebbe visto il padre accasciarsi e cadere dalle scale senza poter fare niente e a quel punto, sotto choc, sarebbe uscito di casa senza farne più ritorno. La mamma, allarmata dall'assenza prolungata del figlio, ha informato i carabinieri fino a quando, due giorni dopo, il cinquantenne è stato trovato senza vita in un dirupo da un escursionista.

Stando a quanto emerso dalle indagini il cinquantenne non sarebbe stato vittima di un incidente ma si sarebbe tolto la vita. Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato sotto un dirupo in località Pedasalto, proprio a due passi da casa. "Non posso dire nulla perché c'è un'indagine in corso – spiega il sindaco di Fonzaso Christian Pasa – ma non c'è nulla che faccia pensare il contrario rispetto a quanto è trapelato. C'era un forte legame fra padre e figlio, questo lo posso dire. Sul resto attendo che la magistratura e le indagini facciano il loro corso. Siamo sconvolti perché, pur molto riservate, erano entrambe persone molto conosciute nella comunità". Sconvolta la mamma dell'uomo, che nell'arco di appena due giorni ha perso improvvisamente un marito e un figlio.