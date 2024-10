Bayesian affondato, il video di un marinaio pubblicato prima della tragedia: i lampi e poi la tempesta Il marinaio Matthew Griffiths ha postato un video sui propri canali social nel quale si vedono i lampi poco prima della tempesta che ha portato all’affondamento del Bayesian. Griffiths era stato sentito come persona informata dei fatti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

In un filmato girato a bordo del Bayesian, il veliero di lusso colato a picco il 19 agosto scorso nel mare di Porticello, nel Palermitano, mostra il mare in tempesta e i lampi visibili poco prima che lo yacht colasse a picco. A girarlo è stato Matthew Griffiths, parte dello staff del veliero, che sul profilo Instagram aveva condiviso il video in cui mostrava la tempesta che di lì a poco avrebbe provocato l'incidente.

Al filmato mostrato in esclusiva da Quarta Repubblica, è stato accompagnato un brano degli AC/DC, Thunderstuck. Griffiths è difeso dagli avvocati Mario Scopesi e Corrado Bregante, gli stessi che assistono anche l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton.

Il marinaio era stato sentito come persona informata dei fatti dopo la tragedia. Griffiths avrebbe fornito una sommaria ricostruzione dei fatti. "Siamo stati sbalzati in acqua – avrebbe ricostruito -, poi siamo riusciti a risalire". L'uomo non ha invece fornito informazioni su portelloni dello yacht, che non sarebbero stati di sua competenza.

Nel naufragio sono morte 7 persone, tra cui il proprietario dello yacht, il magnate inglese Mike Lynch, che aveva portato i familiari, i colleghi e gli avvocati di fiducia sullo yacht per una breve vacanza. Insieme a lui è deceduta la figlia 18enne, mentre la moglie è sopravvissuta. La donna ha raccontato che il tutto è accaduto in pochi istanti, quando il cielo è diventato nero dando il via all'improvvisa tempesta.

Per restituire alle famiglie i corpi dei dispersi sono stati necessari giorni di ricerche da parte dei soccorritori italiani. L'ultimo corpo recuperato è stato quello della 18enne figlia di Lynch, la giovane Hannah Lynch. La ragazza era pronta per iniziare il suo percorso accademico all'Università di Oxford. Il 15 agosto aveva terminato gli studi alla Latymar Upper School, il liceo esclusivo alla quale era iscritta.