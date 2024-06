video suggerito

Barletta, la 15enne Lucia Rizzi è scomparsa. La mamma: "Aiutateci a trovarla, è in pericolo" La scomparsa della giovanissima Lucia Rizzi sta tenendo in apprensione la comunità barlettana. La ragazza è infatti irrintracciabile da ieri.

A cura di Biagio Chiariello

Ore di apprensione a Barletta per la 15enne Lucia Rizzi di cui non si hanno più notizie da ieri, lunedì 24 giugno. La Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

La giovanissima è uscita di casa alle 17,30 e sarebbe dovuta tornare almeno per le 23, ma così non è stato. Quel pomeriggio è stata vista assieme al ragazzo che frequentava.

La mamma sui social media ha pubblicato questo appello: "Mia figlia è scomparsa da ieri. Abbiamo fatto denuncia. Condividete il più possibile e contattate le forze dell'ordine per ogni informazione utile. Al momento della scomparsa indossava un pantaloncino di jeans, una maglia bianca a mezza maniche, scarpe bianche ginniche e borsetta bianca".

La famiglia di Lucia ha anche diffuso fotografie della ragazzina, nella speranza di ritrovarla nel più breve tempo possibile. Stando alla denuncia presentata, la 15enne potrebbe essere con un giovane di 26enne: "Me l'ha portata via", scrive la madre nel messaggio su Facebook.

Nella tarda serata di ieri la donna ha poi pubblicato un altro post dal quale traspare tutta la sua apprensione legata al drammatico momento: "Aiutatemi x favore mia figlia non si trova i carabinieri non mi aiutano ho fatto una chiamata dai genitori niente di niente sono merde che schifo mia figlia mi ha chiamato ma non riusciva a parlarmi poverina e in pericolo aiutatemi forza Barletta fatelo x una bambina innocente che cerca aiuto condividete le foto soprattutto nei posti bui e chiusi".

Le ricerche nella zona del barlettano e anche nei comuni del territorio della provincia sono proseguite tutta la notte e proseguono anche nel corso della giornata di oggi. Il numero al quale rivolgersi è il 3287237184.