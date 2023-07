Bari, sequestrò e violentò due adolescenti francesi, condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione Condannato a 7 anni di reclusione il 21enne che nell’agosto del 2022 sequestrò e violentò due adolescenti di 17 e 18 anni che si trovavano in vacanza a Bari.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

È stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione il 21enne accusato di aver violentato nell'agosto del 2022 due turiste francesi di 17 e 18 anni. Le ragazzine si trovavano a Bari per le vacanze estive e nella notte del 9 agosto dell'anno scorso sono state vittime del 21enne in un appartamento del quartiere Libertà della città. Il tribunale ha dichiarato Loris Attolini colpevole di duplice violenza sessuale aggravata, lesioni, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo si trova già nel carcere di Lucera (Foggia), ma per lui sono state riconosciute attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.

Il 21enne è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, a quelle di mantenimento in carcere e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'uomo dovrà inoltre risarcire le due vittime di violenza con 10mila euro ciascuna.

Nel corso del processo, la difesa di Attolini aveva chiesto per lui la perizia psichiatrica sulla base di un "passato difficile" caratterizzato da privazioni, il lutto mai superato per la morte del padre e della madre e i continui spostamenti fra comunità e famiglie affidatarie. Il Tribunale ha respinto l'istanza come voluto dall'accusa che ha sempre sostenuto che Attolini abbia violentato le due minori sotto minaccia. Nel tentativo di ribellarsi. una delle due ragazzine sarebbe stata colpita al volto con cinque gomitate.

Le due adolescenti francesi hanno raccontato davanti alle autorità che Attolini le aveva invitate insieme ad un amico nell'appartamento dove viveva. Il secondo giovane sarebbe andato via poco dopo l'arrivo delle due ragazzine, mentre il 21enne ha aggredito e violentato le due turiste. Nel corso dell'incidente probatorio, le vittime hanno descritto Attolini come una furia, ansioso di scattare loro delle foto intime e determinato ad impedirgli di lasciare l’abitazione.