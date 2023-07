Bari, scoppia incendio in ospedale di Acquaviva delle Fonti: alta colonna di fumo nero Un incendio è divampato, per cause ancora da accertare, nell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Sul posto i vigili del fuoco. Per il momento non si registrano feriti.

A cura di Susanna Picone

Un incendio è divampato oggi presso l'ospedale del Miulli di Acquaviva delle Fonti, nella provincia di Bari. Una enorme colonna di fumo nero si è levata dal piano meno due della struttura. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Tanta paura per chi era in attesa nel pronto soccorso, dato che il fumo ha interessato soprattutto quell’area ma fortunatamente, stando a quanto emerso, non si registrerebbero feriti.

Tutte le persone presenti sono state comunque evacuate e si sta valutando anche se far uscire i pazienti ricoverati per evitare che il fumo possa passare attraverso dei condotti dell'areazione. Secondo quanto fanno sapere fonti dall’ospedale, la situazione è comunque sotto controllo.

Dalla struttura sanitaria assicurano che "non ci sono persone in pericolo di vita, né si registrano feriti".

Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio potrebbe essere stato provocato da un macchinario al secondo piano interrato oppure da un'ambulanza. Dipendenti e pazienti in grado di camminare sono stati portati all'esterno del pronto soccorso, nei punti designati dal piano di sicurezza, come da protocollo.

