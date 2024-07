video suggerito

Bari, maestra adesca ragazzini e gira video hard con loro in un B&B: sui social era' zia Martina' Già nel 2021 la donna era stata condannata perché, secondo le accuse, adescava e incontrava minori di 14 anni in un bed&breakfast a Bari. "Mi filmavano a mia insaputa – aveva detto ai giudici-, contro di me una persecuzione mediatica". Ma dopo aver espiato la pena, 'zia Martina' era tornata in azione…

A cura di Biagio Chiariello

Con lo pseudonimo di “zia Martina”, adescava ragazzini su Instagram e girava video hard con gli stessi minorenni in un b&b di famiglia. Ora una maestra 48enne originaria di Polignano a Mare, in provincia di Bari, è stata condannata alla pena di sette anni e tre mesi di reclusione dal Tribunale del capoluogo per produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenne.

C'è da dire che già nell’estate del 2021 la donna era salita agli onori delle cronache. Insegnante in una scuola elementare nel nord Italia e originaria del comune barese, secondo le accuse adescava e incontrava minori di 14 anni in un bed&breakfast a Bari, partecipava a videochiamate in cui si masturbava e si faceva riprendere durante il rapporto sessuale.

“Mi filmavano a mia insaputa – aveva detto ai giudici-, contro di me una persecuzione mediatica”. Grazie alle indagini dei Carabinieri, era stata condannata agli arresti domiciliari per corruzione di minorenni e pornografia minorile.

Ebbene, dopo aver scontato la pena, ‘Zia Martina' era tornata in azione. Le indagini hanno portato ad un'altra condanna. Già sospesa da tre anni dall’insegnamento, ora dovrà pagare una multa da 75mila euro e non potrà esercitare l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, istituzioni e strutture pubbliche e private frequentate da minori per tutta la durata della pena.

Nei suoi confronti anche la misura di sicurezza del divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minori. Dopo l’espiazione della condanna, sarà inoltre obbligata a svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minorenni per la durata di un anno.