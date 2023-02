Bari, cadavere semicarbonizzato di una donna trovato in un’auto abbandonata Un cadavere semicarbonizzato è stato trovato in un’auto nei pressi della periferia di Santeramo in Colle, nel Barese. Si tratterebbe di una donna di 50 anni, moglie di un noto professionista della zona.

A cura di Gabriella Mazzeo

Trovato il cadavere semicarbonizzato di una donna di circa 50 anni in una strada di campagna alla periferia di Santeramo in Colle, nel Barese. Secondo quanto confermato da fonti investigative a Fanpage.it, si tratterebbe della moglie di un noto professionista della città. Il cadavere sarebbe stato ritrovato in un'auto lasciata in un'area delimitata da alcuni muretti in direzione Altamura.

Sul posto vigili del fuoco e Carabinieri che indagano sulla vicenda. Per ora le forze dell'ordine non escludono nessuna pista e vagliano anche l'ipotesi di omicidio. Sul corpo è stata disposta l'autopsia.

Le forze dell'ordine sul posto mantengono per ora massimo riserbo su quanto rilevato sulla scena del ritrovamento del corpo senza vita.

La dinamica dei fatti è ancora interamente da ricostruire. Saranno gli accertamenti sul posto a dare ulteriori elementi su quanto avvenuto alla 50enne e sulla data del decesso. Informazioni riguardanti la morte della donna saranno fornite dagli esami autoptici sul cadavere che si svolgeranno nelle prossime ore.

Il primo a lanciare l'allarme sarebbe stato un passante che ha subito allertato i militari della Compagnia dei carabinieri di Altamura. I militari si sono recati nella periferia di Santeramo insieme a una squadra della Scientifica che ha poi effettuato i rilievi del caso sull'automobile e sulla zona del ritrovamento. L'identificazione del corpo, stando a quanto reso noto subito dopo il fatto, sarebbe stata quasi immediata.