Bari, adesca due turiste in strada e le violenta nel suo appartamento: fermato Due turiste francesi sono state violentate a Bari nella serata di ieri, lunedì 8 agosto. Le due sarebbero state adescate in strada e stuprate in un appartamento.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due turiste francesi sono state aggredite e violentate a Bari nella serata di ieri, lunedì 8 agosto. Le due ragazze, di cui una minorenne, sarebbero state adescate in strada e stuprate da un uomo di cui si sa ancora poco.

Sono state proprio le due ragazze a denunciare i fatti chiamando il 118. I sanitari le hanno soccorse poco dopo l'accaduto, disponendone il ricovero in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Poche ore dopo l'ingresso nel nosocomio, le giovani hanno raccontato la loro versione dei fatti alle forze dell'ordine. Le vittime hanno quindi fornito una descrizione dettagliata dell'aggressore, indicando agli agenti anche il luogo in cui si è verificata la violenza.

In questo modo, secondo quanto reso noto, i poliziotti sarebbero riusciti a rintracciare l'aggressore nella tarda serata di ieri. Sono ancora poche le informazioni sulla terribile vicenda: gli agenti indagheranno nelle prossime ore sulla dinamica fornita dalle due vittime.

Le giovani sono state medicate presso il Pronto Soccorso del Policlinico con l'attivazione del "binario rosa", la corsia di assistenza dedicata alle donne vittime di violenza. Entrambe si trovano ancora in ospedale e sono state sottoposte ad accertamenti clinici e consulenza medico legale e psicologica.

Coordina l'indagine la pm di turno Desirèe Digeronimo e il procuratore aggiunto Giuseppe Maralfa. Secondo quanto reso noto, la violenza sessuale sarebbe avvenuta in un appartamento nel quartiere Libertà. L'uomo, attualmente in stato di fermo, è ora in attesa dei provvedimenti che saranno adottati dall'autorità giudiziaria.

Stando a quanto trapelato, le due ragazze sono arrivate a Bari per una breve vacanza. Non è chiaro se le vittime conoscessero il loro aggressore. L'autorità giudiziaria ascolterà nelle prossime ore anche la sua versione dei fatti.