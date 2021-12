Bari, accoltella l’ex durante una lite: scattata la caccia all’uomo una donna di 45 anni è stata accoltellata all’interno di un condominio del quartiere Palese. La vittima è stata gravemente ferita durante una lite con l’ex marito.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia sfiorata a Bari, dove una donna di 45 anni è stata accoltellata all'interno di un condominio del quartiere Palese. La vittima è stata ferita nella parte frontale del corpo all'addome, torace e braccia ed è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118. La 45enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Paolo di Bari. Stando a una prima ricostruzione effettuata dagli uomini dell'Arma, che sono intervenuti tempestivamente, la donna ha avuto un acceso litigio con il marito con cui è in corso una separazione. In questi giorni la vittima si era trasferita a casa di un conoscente, ma è stata raggiunta dal compagno che l'avrebbe ferita per poi fuggire. L'uomo, come troppo spesso accade ancora, non voleva accettare la fine della relazione. I carabinieri stanno cercando l'aggressore in tutto il territorio.

Foggia, uomo ucciso a colpi di pistola

Quello di Bari è il secondo fatto di sangue della giornata in Puglia: intorno alle 19.45 di oggi infatti un uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a Foggia, nella strada periferica di via Lucera. Ancora non sono stati rivelati maggiori dettagli su quanto accaduto. Sul posto è giunto il personale del 118 e i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Secondo le prime indiscrezioni, la vittima – il cui nome è Pietro Russo – potrebbe aver aperto la porta di casa al suo assassino. Il 32enne foggiano aveva alcuni precedenti penali per reati contro il patrimonio e furto in abitazione. A dare l'allarme, un parente dell'uomo, che ha ritrovato il corpo. Sull'asfalto sono stati rinvenuti almeno 7 bossoli di pistola.