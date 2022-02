Bar Giomba, il blog più antico d’Italia: “Nato per gioco, oggi registriamo il record di visite” Fondato nel 2004 da uno studente delle superiori, Bar Giomba è uno dei blog più antichi d’Italia tuttora attivi: “Il segreto del successo? Un diario personale che parla alla gente”.

A cura di Francesco Cortese

Il blog più antico d'Italia si chiama Bar Giomba, è nato nel 2004 a Palermo e da 18 anni a gestirlo è un giovane che quotidianamente pubblica diversi contenuti, molto apprezzati dai lettori. Recentemente, il blog ha fatto anche registrare il record di visite: ben 10 milioni. "Un risultato inimmaginabile se si pensa che a gestirlo è una sola persona", commenta Giomba, il fondatore che dal blog ha anche preso il nickname.

Inizialmente nato come un diario personale, oggi sul blog si possono ritrovare tantissimi argomenti su cui discutere: dall'arte alla critica televisiva, fino alle poesie. Pur con le difficoltà del dover cercare sull’intero web nazionale un Blog personale attivo ininterrottamente dal 2004, diversi team di ricerca si sono messi all’opera per vedere se, effettivamente, Bar Giomba fosse tra i più antichi diari personali online d’Italia ancora attivi e maggiormente aggiornati. Secondo questa ricerca, "Bar Giomba rappresenta uno tra i blog personali più antichi d’Italia ancora attivi, e sicuramente quello maggiormente aggiornato".

Sebbene diversi blog siano nati in quel periodo, nessuno – stando al lavoro di ricerca effettuato da un'agenzia specializzata – potrebbe dimostrare di aver pubblicato ininterrottamente dalla data del 4 Maggio 2004 senza sospendere le pubblicazioni. Non esisterebbero, dunque, blog ancora attivi giornalmente che abbiano iniziato le loro attività prima del 4 Maggio 2004, anno della fondazione di Bar Giomba.

Il Giomba, uno dei blogger più seguiti in Italia, registra oltre 2.000.000 pagine viste in un anno. "Inizialmente il blog aveva un altro nome – racconta Giomba – ‘Pensieri, Frasi ed Emozioni' proprio perché era un luogo dove raccontavo le mie emozioni. Il pezzo più letto, infatti, è una lettera scritta ad un fratello immaginario che ho pubblicato diverso tempo fa". Oggi il blog è tra i più conosciuti non solo a Palermo, ma soprattutto in Italia.