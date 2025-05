video suggerito

Bambina di un anno cade in piscina e rischia di annegare: trasportata in elisoccorso al Gaslini di Genova A Diano Castello, provincia di Imperia, una bambina di un anno è caduta in una piscina privata e avrebbe inalato acqua: immediato l’intervento del personale sanitario, che l’ha trasportata in elicottero all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Paura a Diano Castello, in provincia di Imperia: una bambina di un anno sarebbe caduta per sbaglio in una piscina privata, dove avrebbe inalato dell'acqua. A rischio annegamento, la piccola sarebbe stata trasportata in codice giallo prima al pronto soccorso di Imperia e poi all'Istituto Giannina Gaslini di Genova, struttura specializzata in pediatria.

Giunti sul posto intorno alle 9:09 per soccorrere l'infante, i volontari della Croce Rossa di Diano Marina sarebbero intervenuti insieme ad un'automedica Alfa 1 e in coordinamento con i Carabinieri di Imperia. Nonostante le condizioni della bambina fossero sembrate immediatamente preoccupanti, la piccola sarebbe cosciente.

Arrivata al pronto soccorso di Imperia, i medici avrebbero provveduto a stabilizzare le sue condizioni e, in seguito, avrebbero chiesto di trasferirla al Gaslini. Il trasporto della piccola sarebbe avvenuto tramite l'elicottero Grifo 01, partito appositamente dalla cittadina di Albenga, in provincia di Savona. Si tratta di una misura prevista dai protocolli per i pazienti pediatrici che versano in situazioni di rischio per la propria salute.

Leggi anche Bimbo di 2 anni salvato con il primo intervento al mondo con chirurgia robotica ed Ecmo al Gaslini

Arrivata nel capoluogo di regione, la piccola sarebbe stata soccorsa dal personale medico, che starebbe monitorando le sue condizioni: per ora non sembrerebbero esserci dei peggioramenti. Restano da chiarire le dinamiche dell'incidente, compito che spetterà alle forze dell'ordine nelle prossime ore.

Momenti di comprensibile apprensione per i familiari e per i conoscenti, ansiosi di avere delle novità sullo stato di salute della bambina: non resta, dunque, che aspettare per eventuali aggiornamenti sulla vicenda.