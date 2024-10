video suggerito

Avvicina una donna a Firenze, poi la picchia per rubarle la borsa: 27enne incastrato dalle telecamere Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri di Firenze dopo aver aggredito una donna nel centro cittadino nella notte tra mercoledì e giovedì. L’uomo avrebbe avvicinato la vittima con una scusa per poi picchiarla e sottrarle la borsa. A incastrarlo, un video delle telecamere di videosorveglianza della zona. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

È stata avvicinata con una scusa da un 27enne, poi gettata a terra e derubata della borsa. Attimi di paura quelli nella notte tra mercoledì e giovedì 17 ottobre per una donna che, in pieno centro a Firenze, è rimasta vittima di una violenta rapina. Per il furto è stato arrestato un 27enne incastrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il fatto è stato reso noto solo nella giornata di oggi, sabato 19 ottobre.

La rapina era stata messa a segno in via de' Pucci, non lontano da piazza del Duomo. La donna, in evidente stato di choc, ha attirato l'attenzione dei carabinieri raccontando poi di essere stata rapinata della borsa e fornendo una rapida descrizione del giovane che l'aveva avvicinata. I militari hanno quindi dato il via alle indagini per poi bloccare l'indagato nella vicina piazza San Marco. Al momento dell'arresto, l‘uomo aveva ancora con sé la borsa portata via alla vittima.

L'analisi delle immagini registrate dalle telecamere della zona in via de' Pucci è stata determinante per individuare con certezza l'aggressore. Nel video si vede il giovane che si avvicina alla vittima per chiedere qualcosa con insistenza. Quando lei lo allontana, il 27enne la spinge a terra colpendola ripetutamente per portarle via la borsa. A quel punto, il rapinatore scappa con la refurtiva. La vittima, una volta riuscita a rialzarsi, ferma i carabinieri per chiedere loro aiuto e raccontare la vicenda.

Il pronto intervento delle forze dell'ordine e le ricerche avviate subito dopo la segnalazione della donna hanno permesso di individuare rapidamente il responsabile, ancora in possesso della borsa rubata in piena piazza San Marco. L'uomo è stato quindi raggiunto dai militari e fermato. La refurtiva è stata restituita alla sua legittima proprietaria, ancora sconvolta per l'aggressione subita.