Bologna, 14enne accoltellato al parco mentre camminava, fermato un ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni a Bologna dopo essere stato raggiunto da tre coltellate mentre si trovava al parco con altri amici e coetanei a Castel San Pietro Terme. A sferrare i fendenti un ragazzo di appena un anno più grande, un 15enne fermato successivamente dai carabinieri mentre si aggirava in strada con un coltello da cucina nella cintura dei pantaloni, probabilmente la stessa arma usata per colpire il coetaneo.

La grave aggressione è avvenuta tra il tardo pomeriggio e la primissima serata di ieri, martedì 16 settembre, intorno alle 19.30 in un parco pubblico di viale Terme a Castel San Pietro Terme, in quel momento ancora molto frequentato da giovani e passanti. Secondo quanto ricostruito finora, il 15enne si sarebbe avvicinato al 14enne che era fermo con altri ragazzi e in pochi istanti lo ha accoltellato per tre volte al petto e all'addome lasciando a terra in una pozza di sangue prima di dileguarsi.

Immediata la richiesta di soccorso al 118 da parte degli altri presenti nel parco che hanno assistito alla scena. Sul posto è intervenuta in poco tempo un’ambulanza di emergenza che ha provveduto al trasporto del minore con codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna. Qui il ragazzo è stato subito sottoposto alle cure del caso e ricoverato con prognosi riservata. Dopo alcune ore i medici fortuitamente lo hanno dichiarato fuori pericolo anche se le sue condizioni restano gravi.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri della locale Stazione di Castel San Pietro che, dopo aver raccolto le testimonianze e la descrizione dell’aggressore da parte dei presenti, si sono messi sulle tracce dell’accoltellatore. Poche ore dopo, intorno alle 22, i militari lo hanno rintracciato ancora in strada mentre si aggirava a piedi con un coltello da cucina nella cintura dei pantaloni. Disarmato e identificato, è stato portato in caserma e quindi arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Su disposizione della Procura per i Minorenni di Bologna, il ragazzo è stato trasferito in una struttura minorile. Le indagini proseguono per capire il movente dell’efferato gesto. Secondo le prime notizie, avrebbe accoltellato il 14enne dopo una banale lite al parco per ‘futili motivi’.