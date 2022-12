Automobilista prende a schiaffi bimbo che aveva attraversato strada. Lui risponde e la manda all’ospedale Lite stradale a Padova tra una donna e un ragazzino di 11 anni per un attraversamento azzardato. Lei avrebbe iniziato a colpire per prima ma il minore le ha restituito il ceffone. Lei si è rivolta al Pronto soccorso e intende denunciarlo.

A cura di Biagio Chiariello

Schiaffi tra un’automobilista e un pedone di appena 11 anni a Padova. Come riporta il Corriere della Sera, una donna di 30 anni nella serata di ieri 11 dicembre stava si trovava nel quartiere San Carlo in Arcella alla guida della propria auto, quando due ragazzini hanno attraversato la strada senza guardare. Ne é nato un alterco e si è addirittura arrivati alle mani. Lei avrebbe iniziato a colpire per prima ma il minore le ha restituito il ceffone. Mandandola addirittura al pronto soccorso.

La lite si è consumata in via saetta. Pochi istanti prima, all'altezza del supermercato Aliper, la 30enne alla guida della propria vettura ha dovuto inchiodare, perché due giovanissimi sono passati sulle strisce pedonali senza rallentare né guardare la strada.

La donna è scesa dalla macchina iniziando a rimproverarli a gran voce. I due le hanno risposto per le rime, insultandola anche. A quel punto, la 30enne si è innervosita ha tirato un ceffone in pieno viso a uno dei due minorenni. Ma sorprendentemente il ragazzino non è stato a guardare: ha colpito la ragazza con una sberla, mandandola letteralmente a tappeto.

I poliziotti intervenuti hanno subito cercato di calmarla, spiegandole che i due – 11 e 10 anni – sono già conosciuti nel quartiere, ma solo per dei piccoli episodi. Vista la giovane età, nessuno dei due è comunque perseguibile per la legge.

La malcapitata si è poi rivolta al pronto soccorso di Padova per i postumi del colpo ricevuto, lamentando di aver avuto la vista annebbiata per qualche minuto, e nonostante le spiegazioni delle forze dell'ordine ha continuato a ribadire di voler denunciare i due giovanissimi coinvolti.