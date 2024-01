Auto sfonda la vetrina, entra nel bar e travolge tutti: il video dello schianto è da paura, 5 feriti L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì, intorno alle 9:30, in un bar di Torino. L’intera scena è stata immortalata dai video delle telecamere di sorveglianza del locale. “Poteva essere una strage” ha commentato la titolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

"Poteva essere una strage”, così descrive quanto accaduto ieri la proprietaria del bar di Torino dove una vettura è letteralmente piombata nel locale, travolgendo tutto e tutti e facendo cinque feriti. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì, intorno alle 9:30, mentre il locale all'incrocio tra via De Maistre e via Pisacane era pieno di persone intente a fare colazione al bancone o ai tavolini. L’intera scena è stata immortalata dai video delle telecamere di sorveglianza del locale.

Nei filmati si vede una tranquilla scena mattutina al bar che in un attimo si trasforma in un incubo. Il video mostra uno dei clienti che si alza dal tavolino e fa per uscire, aprendo la porta, ma si trova davanti la vettura bianca, una Jeep Renegade. Nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo che improvvisamente l’auto gli è piombata addosso ed è entrata nel bar, sfondando la vetrata.

Per l’uomo, che ha solo accennato a un movimento per scansarsi, non vi è stata alcuna possibilità di fuga così come per gli altri avventori più prossimi all’ingresso. Fortunatamente la vettura ha concluso la sua corsa schiantandosi in parte contro il muro che ha impedito potesse andare oltre e travolgere gli altri presenti.

Immediati i soccorsi da parte di titolari del bar e altri presenti e poi dei sanitari del 118. Alla fine si contano cinque feriti, tra cui tre clienti e i due a bordo del mezzo. Tutti sono stati portati in ospedale in ambulanza ma fortunatamente nessuno in gravi condizioni e nessuno è mai stato a rischio di vita. "Poteva essere una vera carneficina, sarebbero potute morire almeno 10 persone" ha detto la proprietaria del locale che ha riportato ingenti danni.

Sul luogo dell’accaduto anche vigili del fuoco e polizia locale che ha effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, la vettura sarebbe finita nel locale dopo una carambola con un’altra auto. A innescare il tutto sarebbe stata una mancata precedenza all'incrocio da parte di uno dei due mezzi coinvolti.