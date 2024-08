video suggerito

Auto sfonda il guardrail e precipita da un ponte ad Alessandria: morto un uomo, ferita gravemente una donna Un'auto è precipitata dal ponte Tiziano, ad Alessandria, nella serata di giovedì 15 agosto. A bordo del veicolo c'erano un uomo, deceduto nello schianto, e una donna che è rimasta ferita gravemente. La vettura ha prima sfondato il guardrail che separa la carreggiata dalla pista ciclabile, poi ha abbattuto il parapetto ed è caduta nel corso d'acqua.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Poco prima delle 23 di ieri, giovedì 15 agosto un’auto è precipitata dal ponte Tiziano, ad Alessandria, cadendo nel fiume Tanaro. Il veicolo ha prima sfondato il guardrail che separa la carreggiata dalla pista ciclabile, poi ha abbattuto il parapetto ed è caduta nel corso d'acqua. Il bilancio del sinistro è di un morto e un ferito.

La vittima è un uomo, mentre la persona ferita è una donna che è stata subito ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, insieme alla polizia municipale, la Polizia e agli operatori del 118, come riporta il quotidiano locale Il Piccolo.

Le operazioni di soccorso si sono svolte con difficoltà, data la natura dell’incidente e la posizione del veicolo nel fiume. Secondo una prima ricostruzione l'auto stava procedendo verso il centro della città quando ha improvvisamente sbandato invadendo la corsia opposta, ha sfondato il guardrail e il parapetto ed è finita poi nel fiume.

La donna ferita è stata estratta per prima dalle lamiere dell'auto. Era ancora cosciente ma in stato di shock e gravemente ferita. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Alessandria.

Non c'è stato invece nulla da fare invece per l'uomo alla guida del veicolo. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori e il medico legale ne ha constatato la morte. I vigili del Fuoco hanno poi rimosso la vettura dal fiume agganciandola con l'autogru e l'hanno successivamente deposta sull'asfalto.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incidente: se l'uomo possa aver deviato volontariamente la traiettoria dell'auto o se sia stato colto da un malore. Come riferisce il Comune di Alessandria in un post di alcune ore fa, il ponte è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire il ripristino delle barriere.