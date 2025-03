Asse di legno sfonda il parabrezza di un’auto, il video sul ponte sospeso di New York Nonostante l’impatto e il vetro in frantumi, l’automobilista è riuscito a mantenere il controllo del veicolo evitando altre collisioni. A bordo con lui viaggiavano i suoi genitori e la sorella maggiore: nessuno ha riportato ferite. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Un asse di legno non fissato è stato protagonista di un episodio da brivido sul Verrazzano-Narrows Bridge, il ponte sospeso di New York che collega Brooklyn e Staten Island, colpendo in pieno il parabrezza di un'auto in transito. Il momento è stato ripreso da una dashcam, testimoniando la pericolosità dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, in una giornata particolarmente ventosa.

A rendere ancora più sorprendente l’accaduto è la prontezza di riflessi del conducente, David Deng, che, nonostante l’impatto e il vetro in frantumi, è riuscito a mantenere il controllo del veicolo evitando altre collisioni. A bordo con lui viaggiavano i suoi genitori e la sorella maggiore: nessuno ha riportato ferite.

Deng, residente a Brooklyn, stava guidando in direzione del New Jersey per partecipare a un funerale quando, intorno alle 12:12, ha superato un pickup Chevy bianco sul lato del ponte diretto a Brooklyn. Pochi istanti dopo, l'asse ha colpito il suo veicolo.

"Abbiamo trovato frammenti di vetro sui vestiti e sui sedili", ha raccontato Deng, ancora incredulo per l’accaduto.

Nonostante lo shock, il conducente ha scelto di non frenare bruscamente né di sterzare improvvisamente: “Se avessi cambiato corsia, le auto dietro di me si sarebbero scontrate tra loro”, ha spiegato. "La scelta più sicura era continuare a guidare e fermarsi in un punto adeguato".

Per non ritardare l'arrivo alla cerimonia funebre, Deng ha deciso di non chiamare il 911, ma ha portato l’auto fino a Staten Island, dove è stata successivamente lasciata per le riparazioni.