video suggerito

Auto esce di strada e si schianta contro un muro: Davide Corazzin muore a 22 anni, feriti due amici Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 29 aprile, in via Roma, ad Arcade, in provincia di Treviso. La vittima si chiamava Davide Corazzin. Feriti anche i due amici che viaggiavano con lui, di 20 e 23 anni. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del sinistro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, Davide Corazzin, 22 anni.

Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 29 aprile, in via Roma, ad Arcade, in provincia di Treviso. La vittima si chiamava Davide Corazzin.

In macchina con lui c'erano anche due amici, di 20 e 23 anni, rimasti feriti. I tre giovani viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, l'auto è uscita fuori strada, andando a sbattere contro un muro.

Secondo una ricostruzione riportata dal quotidiano Il Gazzettino, il veicolo dei ragazzi procedeva in direzione Visnadello e, dopo l'impatto, si è ribaltato, ha colpito con il tetto un lampione e ha terminato la sua corsa in un fossato a lato della strada.

Le ambulanze e l'automedica del Suem 118 sono intervenute immediatamente sul posto per soccorrere i feriti, trasportati al Ca' Foncello di Treviso, con lesioni e fratture, mentre per la vittima, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Il 22enne viaggiava sui sedili posteriori e, stando a una prima ricostruzione, non avrebbe indossato la cintura di sicurezza. I Vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna e Treviso, con l’autogrù, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto.

I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore. Dopo aver appreso la notizia, la madre del ragazzo ha avuto un malore ed è stata ricoverata in ospedale.

Davide Corazzin lavorava come operaio alla "Volpato" di Spresiano e fino a due anni fa era anche un apprezzato calciatore. Aveva militato in diverse squadre locali: nel Nervesa, nell'Arcade e nel Giavera.

"Questa mattina Arcade si è svegliata piangendo, con il cuore spezzato. La notizia della scomparsa di 𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆, a soli 22 anni, in un tragico incidente stradale, la scorsa notte, ha lasciato tutti attoniti e profondamente addolorati", si legge sulla pagina Facebook del Comune di Arcade.

"Davide era un ragazzo straordinario, sempre gentile, rispettoso e con un sorriso sincero che sapeva illuminare anche le giornate più grigie. Figlio di una famiglia esemplare, cresciuto con valori solidi e veri, era un esempio per tanti giovani: discreto, generoso, cordiale con tutti", prosegue il messaggio.

"Oggi tutta la comunità si stringe attorno alla sua famiglia con commozione e affetto, partecipando al loro immenso dolore. – si conclude il messaggio – Ciao, Davide, il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi ti ha conosciuto e voluto bene".