Attualità
video suggerito
video suggerito

Auto della Polizia contro un furgone a Bari: gravi due poliziotti, andavano a sventare una rapina

Scontro all’alba tra un’auto della Polizia e furgone, a Bari. I due agenti feriti sono stati trasportati in ospedale. Le immagini raccontano la violenza dello scontro.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
124 CONDIVISIONI
Le immagini dei Vigili del Fuoco mostrano la violenza dello scontro tra un’auto della Polizia e un furgone a Bari
Le immagini dei Vigili del Fuoco mostrano la violenza dello scontro tra un’auto della Polizia e un furgone a Bari

Scontro tra un'auto della Polizia e un furgone nel centro di Bari. È successo all'alba di oggi, 23 dicembre, tra via Cardassi e via De Giosa. Secondo le prime ricostruzioni, la volante della Polizia stava percorrendo la strada a velocità sostenuta per recarsi sul luogo di una rapina quando si è scontrata con un furgone carico di merce.

Come si vede nelle immagini diventate immediatamente virali in Rete, l'auto della Polizia è stata completamente distrutta: lo sportello sinistro si è staccato finendo a qualche metro di distanza dal veicolo, mentre la parte frontale si è completamente accartocciata su se stessa. Non è andata meglio al furgone che ha perso tutta la fiancata destra.

A seguito dell'impatto i poliziotti sono rimasti incastrati tra le lamiere dell'Alfa Romeo di servizio, e solo le operazioni di recupero con cesoie idrauliche e divaricatori hanno reso possibile il salvataggio e il trasporto in codice rosso al Policlinico di Bari e all’ospedale Di Venere. Nonostante le condizioni gravi non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente del furgone, invece, non sarebbe in condizioni critiche.

Leggi anche
Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda: almeno 9 feriti, tre sono in gravi condizioni

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno liberato gli agenti dalle lamiere e gli operatori sanitari del 118. Allo scopo di accertare l'esatta dinamica di quanto avvenuto successivamente sono sopraggiunti i colleghi della Polizia, i Carabinieri, Polizia Locale.

Attualità
124 CONDIVISIONI
Immagine
Live
manovra
2026
Il Senato approva la Manovra 2026, il ministro Giorgetti: "Adesso vale 22 miliardi"
Proteste in Aula di Pd, M5s e Avs: "Voltafaccia Meloni"
Pensioni, addio a Opzione Donna dal 2026: perché il governo ha deciso di eliminarla dalla Manovra
Questa legge di bilancio è talmente inutile che non dovremmo nemmeno parlarne
Francesco Cancellato
La maggioranza ci ripensa e cancella la norma contro il lavoratori sottopagati
Manovra 2026, nelle grandi città fino a 200mila euro la prima casa sarà fuori dal calcolo dell'Isee
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views