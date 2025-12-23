Auto della Polizia contro un furgone a Bari: gravi due poliziotti, andavano a sventare una rapina

Scontro all’alba tra un’auto della Polizia e furgone, a Bari. I due agenti feriti sono stati trasportati in ospedale. Le immagini raccontano la violenza dello scontro.

Le immagini dei Vigili del Fuoco mostrano la violenza dello scontro tra un’auto della Polizia e un furgone a Bari

Scontro tra un'auto della Polizia e un furgone nel centro di Bari. È successo all'alba di oggi, 23 dicembre, tra via Cardassi e via De Giosa. Secondo le prime ricostruzioni, la volante della Polizia stava percorrendo la strada a velocità sostenuta per recarsi sul luogo di una rapina quando si è scontrata con un furgone carico di merce.

Come si vede nelle immagini diventate immediatamente virali in Rete, l'auto della Polizia è stata completamente distrutta: lo sportello sinistro si è staccato finendo a qualche metro di distanza dal veicolo, mentre la parte frontale si è completamente accartocciata su se stessa. Non è andata meglio al furgone che ha perso tutta la fiancata destra.

A seguito dell'impatto i poliziotti sono rimasti incastrati tra le lamiere dell'Alfa Romeo di servizio, e solo le operazioni di recupero con cesoie idrauliche e divaricatori hanno reso possibile il salvataggio e il trasporto in codice rosso al Policlinico di Bari e all’ospedale Di Venere. Nonostante le condizioni gravi non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente del furgone, invece, non sarebbe in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno liberato gli agenti dalle lamiere e gli operatori sanitari del 118. Allo scopo di accertare l'esatta dinamica di quanto avvenuto successivamente sono sopraggiunti i colleghi della Polizia, i Carabinieri, Polizia Locale.