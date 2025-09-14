Auto contro scooter, morti un ragazzo di 16 anni e un anziano: la tragedia nel catanese

Stefano Spitaleri, 16enne di Belpasso, e Antonino Borzi, 80enne di Ragalna, sono le vittime di un incidente avvenuto ieri mattina lungo la strada che collega le due località siciliane.

Erano le 11.45 di ieri mattina quando un terribile incidente stradale ha strappato alla vita a due persone in Sicilia: Stefano Spitaleri, 16enne di Belpasso, e Antonino Borzi, 80enne di Ragalna.

Lo scontro è avvenuto lungo via Calatafimi, la tortuosa arteria che collega i due comuni, all'altezza di contrada Treccia dell'Acqua. Secondo le prime ricostruzioni, si sono scontrate frontalmente una Fiat Panda con a bordo l'anziano coniuge e la moglie (diretti verso Belpasso) e uno scooter 125 guidato dal giovane, che percorreva la corsia opposta.

L'impatto è stato devastante: entrambi i veicoli hanno riportato gravi danni nella parte anteriore. Il 16enne è deceduto sul colpo, mentre l'80enne è spirato poco dopo. La donna, moglie dell'anziano, è stata trasportata all'ospedale Cannizzaro ma non risulta in pericolo di vita.

Leggi anche Operaio precipita da una impalcatura e muore sul colpo: la tragedia nel Catanese

Sono stati i residenti della zone i primi a prestare soccorso e allertare i servizi di emergenza. Sul luogo sono intervenute due ambulanze – una da Pedara e una della Misericordia di Santa Maria di Licodia – oltre all'elisoccorso, atterrato presso l'elipista adiacente allo stadio "Nuccio Marino".

Le indagini sono condotte congiuntamente dalla polizia municipale di Belpasso e dai carabinieri, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire le cause del sinistro. Su disposizione del magistrato di turno, le salme sono state restituite alle famiglie, mentre i veicoli sono stati posti sotto sequestro.

La notizia ha gettato nello sconforto le amministrazioni locali. Il sindaco di Belpasso Carlo Caputo ha annullato tutti gli eventi in programma, dichiarando: "Sono profondamente addolorato e sconvolto per la tragica notizia che ha colpito la nostra comunità. In questo momento di immensa sofferenza esprimo le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime".

Anche il primo cittadino di Ragalna Nino Caruso ha manifestato il cordoglio dell'intera amministrazione. Parole di vicinanza sono arrivate inoltre dal sindaco di Nicolosi Angelo Pulvirenti, considerati i legami della famiglia Spitaleri con la cittadina etnea.