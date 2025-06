video suggerito

Auto con a bordo quattro ragazzi si schianta contro un muro nella notte: 22enne muore sul colpo ad Alba Un ragazzo di 22 anni è morto sul colpo in un incidente in auto ad Alba nella notte. Gli altri quattro giovani a bordo sono stati trasferiti in ospedale, uno è in gravissime condizioni.

A cura di Giorgia Venturini

immagine di repertorio

Tragedia sulle strade di Alba. Un'auto nella notte è uscita di strada nei pressi della frazione Piana Biglini andando a schiantarsi contro il muro di un'abitazione. Nell'impatto è morto sul colpo un ragazzo di 22 anni. In macchina c'erano cinque ragazzi: gli altri sono stati portati in ospedale, uno sarebbe in gravi condizioni. Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'incidente è avvenuto verso le 4 di mattina e non ci sarebbero altre auto coinvolte. Nonostante i sanitari siano arrivati in poco tempo sul luogo dell'incidente, per un giovane di 22 anni non c'è stato più nulla da fare. Hanno accertato il decesso sul posto. La vittima è il 22enne Mihai Mateu Zugravel, residente a Monticello d'Alba, di origini rumene.

Un secondo giovane è stato trasferito al Cto di Torino in condizioni gravi. Gli altri tre sono stati ricoverati all'ospedale di Verduno. Ora i carabinieri sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio l'esatta dinamica dell'accaduto.