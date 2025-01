video suggerito

Auto colpita dal carico scivolato da un camion: muore medico ospedaliero livornese di 38 anni Marco Giannini, medico 38enne in forza alla farmacia ospedaliera di Livorno, è morto ieri mattina in un incidente stradale dopo essere uscito di strada con la sua auto, una Bmv, precipitando in un canale non lontano dalla Firenze Pisa Livorno.

A cura di Davide Falcioni

Marco Giannini, medico di 38 anni in forza alla farmacia ospedaliera di Livorno, è morto ieri mattina in un incidente stradale dopo essere uscito di strada con la sua auto, una Bmv, precipitando in un canale non lontano dalla FiPiLi. Ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano. A causare l'incidente sarebbe stato un camion, che ha perso una parte del suo carico determinando l'uscita di strada del medico.

L'uomo stava probabilmente andando a lavoro, verso Livorno, quando con la sua auto è uscito di strada facendo un volo di svariati metri nei pressi dello svincolo di Livorno Centro della Firenze Pisa Livorno. Il 38enne era in viaggio quando un camion che proveniva dalla direzione opposta (lo svincolo è a doppia marcia) avrebbe perso il carico, che secondo una ricostruzione delle forze dell'ordine ha spostato il new jersey proprio in quei secondi passava l'auto di Giannini. La Bmw è stata sbalzata fuori strada e si è ribaltata finendo nel canale scolmatore che scorre sotto.

A lanciare l'allarme sono stati diversi automobilisti che, in quell’ora particolarmente trafficata, si trovavano a transitare per lo svincolo: sul posto sono intervenute la Pubblica Assistenza di Collesalvetti con un’ambulanza e un’automedica di supporto assieme alla Misericordia di Cenaia. I vigili del fuoco sono intervenuti con diversi mezzi e un’unità di sommozzatori necessaria a estrarre il corpo.

Sia l'auto di Giannini che il camion sono stati sequestrati mentre per tutto il pomeriggio di ieri sono andate avanti le operazioni di ripristino della sede stradale da parte di una ditta specializzata. "Giannini, residente a Forcoli – spiega l’Asl Toscana Nord Ovest – dopo aver lavorato nei presidi ospedalieri di Portoferraio e di Piombino si era trasferito da alcuni anni all’Unità Farmaci Antiblastici (Ufa) di Livorno dove si occupava della preparazione dei farmaci destinati alle chemioterapie. I colleghi, ammutoliti dal dolore e affranti da questo nuovo drammatico lutto che colpisce un reparto già duramente provato, lo ricordano non solo per la sua capacità e professionalità, ma anche per la grande sensibilità unita ad un carattere aperto, solare e sempre disponibile verso tutti. I giovani specializzandi che lo affiancavano quotidianamente perdono un maestro di professionalità e umanità insostituibili di cui porteranno sempre l’esempio nella loro futura carriera".