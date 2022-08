Attraversa ponte tra Nepal e India e non paga la tassa: il 28enne italiano Federico Negri arrestato Ha attraversato il ponte che collega India e Nepal senza pagare: il 28enne italiano Federico Negri è stato arrestato nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh. Si trova in un carcere dal 15 luglio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha attraversato un ponte che collega il Nepal all'India a metà luglio senza pagare. Federico Negri, classe 1994, residente a Pozzolo Formigaro (Alessandria) è stato arrestato dalla polizia dello Stato dell'Uttar Pradesh, in India.

Il giovane stava rientrando in Italia dopo un viaggio di due anni e mezzo che lo aveva portato prima in Cina e poi in Nepal.

Il ragazzo non è ancora stato riportato a casa. A seguire il suo caso, l'avvocato alessandrino Claudio Falleti, referente Penelope Piemonte.

"Da metà luglio, coordinandomi con un collega indiano e un suo collaboratore, stiamo seguendo l'evoluzione della sua situazione processuale. Federico non sapeva esattamente dove si trovasse e la polizia gli contesta il mancato pagamento di una tassa di 40 euro".

Secondo il legale, quindi, per lo Stato dell'Uttar Pradesh si tratterebbe di "presenza non autorizzata sul territorio". Federico rischia al momento dai 2 agli 8 anni di carcere.

Il pool legale sta seguendo quotidianamente gli sviluppi avvalendosi dell'aiuto della Farnesina. "A loro chiediamo maggiore sostegno per aiutare questo ragazzo a tornare a casa" ha ribadito l'avvocato.

Il ponte attraversato dal giovane italiano collega il Nepal all'India e prevede il pagamento di una tassa per l'ingresso in un altro Stato. Il mancato pagamento della somma prevista è punibile con il carcere.

Il 28enne lo avrebbe attraversato lo scorso 15 luglio senza sapere della tassa imposta dall'Uttar Pradesh. Federico è stato quindi fermato dalle forze dell'ordine dello Stato indiano poco dopo aver superato il ponte.

La strada per la risoluzione del suo caso sembra purtroppo ancora lunga. Nonostante lo sforzo della Farnesina e del pool di legali italiani e indiani, le autorità di Uttar Pradesh lo hanno accusato di presenza non autorizzata sul territorio nazionale.