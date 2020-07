Otto anni di reclusione per aver abusato sessualmente di una bambina di soli 5 anni approfittando del fatto che viveva in casa con lui perché figlia della sua compagna. E questa la sentenza di condanna emessa nelle scorse ore dalla seconda sezione del tribunale di Palermo nei confronti di un piccolo imprenditore siciliano, finito a processo dopo la denuncia della stessa donna. Secondo Il collegio presieduto dal giudice Roberto Murgia, approfittando della momentanea assenza in casa della madre della piccola, l’uomo si sarebbe reso responsabile di atti di libidine sulla minore all’intero delle stesse mura domestiche, reato da anni assorbito nella violenza sessuale.

Il giudice ha accolto così l’impianto accusatorio ricostruito e descritto dal pm Maria Rosaria Perricone del pool soggetti deboli della Procura palermitana, che sosteneva l’accusa, e ha accolto le sue richieste. L’indagine sul caso, molto delicata vista la tenerissima età della minore coinvolta, era partita due anni fa dalla denuncia della stessa madre della piccola, una donna di origini sudamericane. La donna aveva raccontato di aver sorpreso l’uomo mentre toccava la piccola ma il caso rischiava di rimanere insabbiato senza l’intervento di magistratura e polizia visto che poco dopo aveva ritrattato tutto. Come racconta Palermo Today, le indagini, che si sono servite anche di intercettazioni, infatti hanno scoperto che le accuse erano vere e che la donna aveva ritrattato solo perché minacciata. L’uomo le avrebbe promesso terra bruciata nel caso avesse confermato le accuse mentre le avrebbe promesso compensi economici in casi di ritiro della denuncia.