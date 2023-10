Attacco di panico in aereo: passeggera ferma decollo tre volte. Alla fine viene fatta scendere È quanto accaduto la mattina di sabato 7 ottobre sul volo Ryanair Palermo-Bergamo: dopo due decolli annullati la passeggera è stata fatta scendere.

A cura di Biagio Chiariello

La paura di volare si chiama aerofobia. Lo sa bene la passeggera che sabato 7 ottobre si è imbarcata sul volo Ryanair che avrebbe dovuta portarla da Bergamo a Palermo. In Lombardia però non ci è mai arrivata. Colta da un attacco di panico, è riuscita a fermare il decollo del suo aereo dall'aeroporto Falcone-Borsellino in Sicilia per ben tre volte, con il pilota costretto ogni volta a fermarsi e ripetere le manovre in pista.

A raccontare l’episodio la pagina Facebook Sicilia In Volo: “Mario è sul Palermo Bergamo di Ryanair, live dal Falcone e Borsellino. Una signora colpita da attacco di panico ha costretto il Comandante a tornare due volte al parcheggio, alla terza, ci raccontano, è stata fatta scendere”.

Numerosi i commenti e le reazioni al post. “L’attacco di panico è una cosa seria. Volare non è per tutti. Mi dispiace per la signora, ma il comandante non aveva altra scelta”, scrive un utente. “Per me la facevo scendere la prima volta, che fa giochiamo? Avanti indietro”, risponde qualcun altro.

Non mancano le polemiche e i racconti delle proprie esperienze personali: “Potevano farla scendere già la prima volta – si legge in un commento – comunque vedo che molta gente non sa cosa significhi avere attacchi di panico. Empatia zero”.

Come documentato anche dal tracking di Flightradar24, il Boeing per ben tre volte ha eseguito le manovre per il decollo, salvo poi fermarsi e tornare indietro. Il volo Palermo-Bergamo ha così accumulato oltre 40 minuti di ritardo a causa dell’imprevisto. La partenza dalla città siciliana è avvenuta alle 10.28, mentre l’atterraggio a Bergamo alle ore è stato registrato alle 12.08.