Attaccato all'improvviso dal rottweiler della compagna: gamba e braccio dilaniati, 300 punti di sutura Un 32enne di Sassari è stato attaccato dal rottweiler della compagna. L'animale gli ha causato ferite molto profonde a una gamba e a un braccio, medicate con più di 300 punti di sutura.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 32 anni è stato aggredito e morso dal cane della compagna, un rottweiler. Secondo quanto reso noto dal giornale Today, l'episodio si è verificato a Sassari, dove l'uomo e la compagna vivono. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale e al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata è stato medicato con trecento punti di sutura sulle ferite causate dall'animale. Le cause alla base dell'aggressione sono ancora da chiarire, ma i morsi del rottweiler hanno provocato ferite molto profonde agli arti. Sul posto è intervenuto anche il 118 per le prime cure. Le condizioni, ritenute gravi, hanno reso necessario il trasferimento a Sassari e un lungo intervento chirurgico.

Le dinamiche dei fatti saranno chiarite nei prossimi giorni, quando la vittima dell'aggressione sarà in ripresa. L'uomo ha riportato ferite su un braccio e su una gamba, quasi dilaniate a morsi. Le autorità ascolteranno la versione dei fatti della proprietaria del cane e poi quella fornita dall'uomo attualmente in ospedale. Si tratta del secondo episodio simile nella cittadina sarda. Venerdì scorso un'altra donna di 70 anni era stata morsa alla coscia da un cane, non lontano dall'area commerciale di via Da Palestrina. I proprietari dell'animali si sono dileguati e per la donna è finita con la prognosi di 13 giorni e un grosso spavento.

Il tema delle aggressioni da parte dei cani, soprattutto quelli lasciati liberi in strada, è quindi all'ordine del giorno in Sardegna. I rottweiler sono principalmente cani da guardia e difesa personale: se non seguiti ed educati correttamente, possono diventare aggressivi. Quasi mai i rottweiler attaccano, a meno che non si verifichi una situazione di pericolo imminente o si sentano minacciati. Saranno le forze dell'ordine a chiarire cosa abbia spinto il cane ad aggredire l'uomo.