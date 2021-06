Un ragazzo di 17 anni ospite della comunità per minori e minori stranieri non accompagnati ‘La Navicella' di Villa Pigna, ad Ascoli Piceno, è morto nel pomeriggio di oggi dopo un tuffo dalla cascata del torrente Castellano, di fronte alla Cartiera Papale del capoluogo piceno. Il giovane era in compagnia di un gruppo di amici: la comitiva voleva trascorrere qualche ora spensierata facendo un bagno al fiume in una giornata piuttosto calda. Stando a quanto hanno reso noto i Vigili del Fuoco sembra che il diciassettenne stesse facendo dei tuffi con gli amici, che però all'improvviso non l'hanno più visto riemergere dall'acqua del torrente ed hanno dato l'allarme. Le ricerche sono proseguite per ore, fino a quando i pompieri non hanno individuato il corpo, rimasto incastrato sotto una pesante roccia. Ancora impossibile, per il momento, stabilire con esattezza quale sia stata la causa esatta della morte, che potrebbe essere stata provocata da un trauma cranico avvenuto dopo l'urto con un sasso, da un malore o per annegamento.

Sul posto, come riferisce l'edizione locale del Resto del Carlino, sono dovuti intervenire i carabinieri nel tentativo di allontanare la piccola folla di curiosi accorsi sul posto. Profondamente sconvolti i coetanei del diciassettenne, che a lungo – e invano – hanno cercato di soccorrere l'amico credendolo in difficoltà. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno richiesto l'intervento dei sommozzatori del Nucleo di Ancona, che stanno raggiungendo Ascoli per il recupero della salma che poi, molto probabilmente, verrà sottoposta ad autopsia per stabilire le cause esatte del decesso.