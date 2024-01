Ascoli Piceno, bambino di 3 anni si perde in un bosco: individuato con un drone e salvato Un bimbo di appena tre anni si era perso in un boco a Quintodecimo, frazione di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Il piccolo è stato ritrovato venerdì scorso grazie al drone del Soccorso Alpino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Un bimbo di appena tre anni che si era allontanato dal giardino di casa a Quintodecimo, frazione di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, è stato ritrovato venerdì scorso grazie al drone del Soccorso Alpino. Il piccolo è stato individuato intorno alle 16.15, poco prima che calasse la notte.

Il bambino si era allontanato dal giardino di casa dopo che suo nonno l'aveva perso di vista. L'uomo ha tentato di cercarlo, ma senza successo, e a qual punto, intorno alle 15.30, ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arquata del Tronto, il Soccorso Alpino e, per ogni evenienza, i sanitari del 118.

Dopo poco meno di un'ora di grande apprensione, il piccolo è stato rintracciato grazie anche all'uso di un drone del Soccorso Alpino. È stato anche udito un suo lamento in una zona non molto distante dal punto dove il nonno lo aveva perso di vista; aveva perso l'orientamento e non era riuscito a tornare indietro ed aveva percorso diverse centinaia di metri addentrandosi nel bosco. Quando è stato trovato, il bimbo era molto spaventato: i sanitari tuttavia ne hanno riscontrato le buone condizioni fisiche. L'area in cui è stato ritrovato il bambino è molto impervia e caratterizzata da una fittissima vegetazione: per di più il piccolo si è perso poche ore prima che calasse la notte, circostanza che avrebbe fatto precipitare le temperature su valori prossimi allo zero.