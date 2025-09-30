Attualità
video suggerito
video suggerito

Arrivata in Italia la bambina nata a Gaza con un tumore raro, sarà curata a Firenze: 15 i bambini evacuati

Tre aerei della Marina militare hanno portato in Italia 15 bambini evacuati da Gaza con i loro familiari nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 settembre, per un totale di 81 persone. Sette le regioni coinvolte, per un totale di dodici ospedali che accoglieranno i bambini che necessitano di interventi salvavita. Tra loro c’è la neonata affetta da un teratoma sacro-coccigeo.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Bianca Caramelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sono arrivati nel nostro paese da Gaza 15 bambini accompagnati dalle loro famiglie, in un'operazione di evacuazione umanitaria gestita dalla Farnesina che ha riguardato un totale di 81 persone. Nella sera di lunedì 29 settembre tre aerei dell'Aeronautica militare hanno lasciato Elat (Israele) con destinazione vari aeroporti d'Italia.

Tutti e 15 i bambini necessitano di interventi salvavita, in quanto sono affetti da gravi patologie congenite, ferite o amputazioni. Tra di loro c'è la una bambina nata nell'ospedale Al-Shifa di Gaza City con un tumore raro. Si tratta del teratoma sacro-coccigeo, una condizione che necessita di un tempestivo intervento chirurgico di rimozione perché il tumore è posizionato in un punto critico, ossia la base della colonna vertebrale.

La bambina di 10 giorni è stata accolta con madre, padre e tre fratelli dall'ospedale Meyer di Firenze. Ad attenderla lì c'erano medici, operatori dei servizi sociali e mediatori linguistici. Ora, non appena le sue condizioni di vita lo permetteranno, verrà operata.

Leggi anche
La storia della bimba nata a Gaza con un tumore raro: l’evacuazione è l’unica salvezza, ma serve l’ok di Israele

Insieme a lei, a Firenze è arrivata anche un'altra bambina di 2 anni che soffre di una patologia che comporta la ripetuta formazione di cisti.

Oltre alla Toscana sono altre sei le regioni coi dodici ospedali che accoglieranno i bambini: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia.

In Puglia invece è arrivata una giovane madre con tre figli e un nipote. Quest'ultimo ha una ferita all'anca destra, dovuta probabilmente a un'esplosione. La famiglia è stata accolta dall'ospedale di Scorrano, in provincia di Lecce.

Quella di ieri sera è la quindicesima evacuazione gestita dall'Italia, dove nel tempo sono state accolte un totale di 650 persone tra cui 196 bambini. Nei prossimi giorni, verranno portate nel nostro paese altre 72 persone, tra studenti e familiari che si devono ricongiungere con i propri cari. Questa operazione verrà gestita dalla Guardia di Finanza.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
guerra
gaza
Piano di Trump per Gaza, le voci dei palestinesi: "È un regalo ai criminali di guerra"
Gaza, la diretta. Trump: "Ad Hamas 3-4 giorni per accettare il piano di pace". La Fregata Alpino accoglierà chi abbandonerà la Flotilla
Quali sono le criticità del piano di pace di Trump, l'esperto: "Per i palestinesi è un calice avvelenato"
I giuristi spiegano perché la missione della Global Sumud Flotilla è legale e Israele non può fermarla
Roberta Covelli
Cosa pensa il governo Meloni del piano di pace degli Stati Uniti per Gaza
Cosa c’è nel piano USA - Israele per Gaza e che cosa cambierebbe per i palestinesi
"Rompere l'assedio per aprire canale umanitario, non forzeremo il blocco": la strategia del Pd sulla Flotilla
Una valutazione onesta sul perché la Global Sumud Flotilla ha deciso di ripartire Saverio Tommasi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views