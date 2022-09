Arriva la neve: in Trentino fiocchi cadono anche al di sotto dei 2000 metri Cartoline d’autunno dalle montagne. In Trentino Alto Adige e nel Bellunese nella notte è caduta la prima neve della stagione. Temperature in calo: a Dobbiaco solo 6 gradi.

A cura di Susanna Picone

Foto da Facebook

Dopo una estate torrida, ecco che arriva la neve. È il Trentino Alto Adige il teatro della prima nevicata della stagione. I fiocchi sono caduti a una quota di circa 1.800 metri, in alcuni casi anche più in basso. Nella Provincia autonoma di Trento stamane i mezzi dell’amministrazione sono stati impegnati nello sgombero della neve sulla SS 346 del passo San Pellegrino.

Altra neve è caduta anche in valle di Fassa e sulla Marmolada, sul gruppo del Brenta, sul ghiacciaio Presena, sulla Paganella, a Folgaria e nel Primiero. Nevicate inoltre in Alto Adige, dall'Alpe di Siusi a Obereggen, alla val Senales.

Con la neve calano anche le temperature, sia sui rilievi che a fondovalle. A Bolzano e Merano ci sono 14 gradi, a Trento 12, a Dobbiaco solo 6. Attorno ai 2.000 metri la colonnina di mercurio è ritornata sotto lo zero.

I valori di precipitazione maggiori – comunica la Provincia autonoma di Trento in una nota – si sono registrati sui settori meridionali e orientali, con mediamente 20-30 millimetri ma valori molto maggiori localmente dove i temporali sono stati più intensi. In particolare si segnalano 75 millimetri a Storo e 69 millimetri a Tenno. Nelle valli nord-occidentali invece i quantitativi sono stati molto ridotti.

La neve ha interessato soprattutto il territorio orientale della provincia. Sono caduti 1 o 2 centimetri fino ai 2000 metri. Sopra i 2000 metri, nelle zone dei passi dolomitici, localmente sono caduti fino a 5-15 centimetri. In quota, sopra i 2500 metri sono caduti anche più di 20 centimetri. Per quanto riguarda la viabilità, in linea con le previsioni, la nevicata ha riguardato essenzialmente le zone a quota superiore ai 1950-2000 metri delle valli di Fiemme, Fassa e del Primiero.

Si sono registrati accumuli apprezzabili, tra i 3 ed i 15 centimetri, sui passi Rolle, Valle, S. Pellegrino, Fedaia, Pordoi e Sella, che hanno impegnato complessivamente 6 mezzi del Servizio Gestione Strade per lo sgombero neve e i trattamenti antighiaccio.