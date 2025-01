video suggerito

Arriva in ospedale con febbre alta, neonato di 5 mesi muore dopo il ricovero: disposta l'autopsia Il bambino era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di La Spezia con febbre alta e difficoltà respiratorie e quindi trasferito d'urgenza al Gaslini di Genova dove è morto. Una prima ipotesi è che il piccolo sia stato vittima di una infezione da meningococco ma sarà l'autopsia a stabilirlo.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Sarà l’autopsia a chiarire la causa di morte di un neonato di appena 5 mesi morto mercoledì sera all’ospedale Gaslini di Genova dove era arrivato già in condizioni gravissime da un altro ospedale ligure al quale i familiari si erano rivolti per pesanti sintomi. Il piccolo stava male già da alcune ore quando i genitori lo hanno portato al cosiddetto Gaslini diffuso di La Spezia, la struttura di Pediatria e Neonatologia attiva nella città di residenza con esperti dell’ospedale genovese.

Al suo arrivo il piccolo però presentava sintomi già gravi come febbre molto alta ed evidenti difficoltà respiratorie. Gli stessi medici, compresa la gravità delle condizioni, ne hanno disposto l’immediato trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico del capoluogo ligure. Qui i medici hanno provato in tutti i modi a salvare il bambino ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile.

La speranza di tutti si è infranta nella tarda serata di mercoledì quando i medici hanno dovuto dichiarare il decesso del neonato tra lo strazio di parenti e genitori. Una prima ipotesi è che il piccolo sia stato vittima di una infezione da meningococco ma dovrà accertarlo l’esame post mortem.

La direzione del Gaslini infatti ha spiegato che le cause del decesso non sono ancora state accertate ma lo stesso ospedale ha già predisposto l’autopsia sul corpicino per fare piena luce sulle cause del decesso del bimbo.

“L’Istituto Giannina Gaslini esprime le più sentite condoglianze alla famiglia del bambino, deceduto nella notte. Il piccolo era arrivato in condizioni di salute gravissime dal Pronto soccorso della Spezia” spiegano dall’ospedale pediatrico genovese, aggiungendo: “Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Tutto il personale si stringe con affetto intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore”.