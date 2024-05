video suggerito

Arezzo, auto finisce fuori strada e si cappotta: Paolo, militare dell'esercito, morto a 20 anni La vittima è Paolo Berbeglia, aretino di 20 anni, impiegato al Genio Ferrovieri dell'Esercito di Bologna. Viaggiava in compagnia di altri tre amici, tutti ferito nella carambola avvenuta nella notte a Ruscello.

A cura di Biagio Chiariello

immagine d'archivio

Tragico incidente stradale avvenuto nella notte, intorno, alle 1, lungo la strada provinciale 21 all'altezza della località Ruscello, nel comune di Arezzo. I primi soccorritori intervenuti sul posto si sono trovati dinanzi a una scena drammatica.

Una Volkswagen Polo con quattro ragazzi a bordo, tutti dell'Aretino, si è cappottata finendo fuori strada, abbattendo anche un palo della luce e finendo la sua corsa vicino ad un fossato laterale. Uno di loro è morto: si tratta di un 20enne, Paolo Berbeglia, che lavorava al Genio Ferrovieri dell’Esercito a Bologna.

Altri due, un 21enne e un 20enne, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo, mentre un altro ragazzo 20enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso 2. Per estrarli dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arezzo, i vigili del fuoco, e i sanitari del 118 con i mezzi della Croce Bianca di Monte San Savino, dell'automedica di Arezzo e della Misericordia di San Giustino.

Proprio ai militari dell'Arma locale spetterà ricostruire la dinamica del dramma. Potrebbe essere stata una distrazione della persona alla guida, ma ipotizzabile che anche la velocità abbia giocato un ruolo determinate nell'incidente. La vettura si è poi ribaltata ripetutamente, almeno quattro o cinque volte. Purtroppo per Paolo non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo si trovava sul sedile posteriore ed è deceduto sul colpo.