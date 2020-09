Una nuova tragedia familiare, questa volta ad Aquileia, in provincia di Udine, dove al culmine di una lite un uomo di 65 anni ha accoltellato la moglie di 66 uccidendola: è accaduto intorno alle 18 e 30 di oggi nel giardino di un appartamento di Corso Antonio Gramsci – una zona residenziale della città friulana – e a dare l'allarme ai soccorritori e ai carabinieri sono stati alcuni vicini di casa che hanno udito le urla disperate della donna. Sul posto si sono immediatamente precipitati gli uomini dell'Arma della Compagnia di Palmanova, insieme al personale medico inviato dalla Centrale Sores della medesima città.

I sanitari hanno trovato l'anziana in condizioni disperate ed hanno avviato un lungo tentativo di rianimarla, durato mezz'ora, per poi trasportarla in codice rosso in ospedale. La donna, nonostante i soccorsi, è purtroppo deceduta poco dopo l'arrivo al nosocomio; troppo gravi le ferite riportate. Tra i primi ad accorrere sul posto anche il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino. Per il marito, che non avrebbe tentato la fuga, si procederà con un fermo di indiziato di delitto per l'ipotesi di omicidio. Informato il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Udine che ha aperto subito un'inchiesta per capire quale sia stato il movente del delitto.